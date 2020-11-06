Коронавирус в Орловской области: школьников могут перевести на «дистанционку» по решению родителей

Школьников могут перевести на «дистанционку» по решению родителей Фото: Архив "КП"

В четверг, 5 ноября, в Орле прошло заседание регионального оперштаба. На повестке дня – обучение детей в школах в период пандемии коронавируса. Напомним, пока в Орловской области речи о тотальном переводе на «дистанционку» не идет, закрываются только классы, где выявлены случаи заражения.

Однако теперь родители сами могут принять решение о переводе своих детей на удаленный индивидуальный формат обучения из дома. Сделать это можно в любой момент после окончания осенних каникул.

- Всего в первой четверти по заявлениям родителей 162 школьника вышли на индивидуальный учебный план с использованием дистанционных образовательных технологий. Родители, при наличии возможности, могут перевести своего ребенка на дистанционное обучение в любой момент, - подчеркнула Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.