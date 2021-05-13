Андрей Клычков: "Маски в Орле отменим, когда будет привито 50% населения"

Масочный режим в Орловской области может быть отменен, когда прививку от коронавируса сделает 50% населения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал условие, при котором в регионе может быть отменен масочный режим. Свое видение ситуации он озвучил в прямом эфире в соцсетях, которые провел 12 мая.

Жители засыпали главу региона вопросами о том, когда в Орле и области отменят масочный режим, который соблюдается как одна из мер профилактики распространения коронавируса. По словам Клычкова, сделать это можно будет когда прививку от инфекции сделает 50% населения.

- Вы слышали сколько человек умерло за 17 дней? Как можно отменить масочный режим? Здесь ситуация не очень радужная, она стабильная, но при этом не очень хорошая. С удовольствием отменим маски, когда у нас будет вакцинировано 50% населения. вот прям обещаю. 50% населения - я не смотря ни на что приму решение по отмене масок. Но пока этого нет, говорить о чем-то рано, - отметил губернатор Андрей Клычков.

На сегодняшний день прививки сделало более 60 тысяч человек, это менее 10% от общего числа жителей. При этом в области высокий показатель смертности, за пол месяца умерло больше 60 человек с диагностированным COVID-19. Ограничения по коронавирусу, в том числе и режим ношения защитных масок, продлены до 31 мая 2021 года включительно.