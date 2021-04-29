Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлили до 31 мая Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 29 апреля, в администрации Орловской области прошло заседание регионального оперштаба. Согласно его решению, ограничительные меры по коронавирусу продлены до 31 мая 2021 года включительно.

В Орловской области продолжится контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и санитарно-противоэпидемическими мероприятиями. На праздниках и выходных в регионе отменены все массовые мероприятия.

- Заболеваемость коронавирусом в регионе по-прежнему вызывает опасение, в связи с чем принято решение о продлении ограничительных мероприятий еще на месяц, - пояснил губернатор Андрей Клычков.

При этом с 1 мая 2021 года отменяются временные правила оформления больничных работникам старше 65 лет. Работодателям рекомендовано по возможности предоставить дистанционную работу сотрудникам 65+.