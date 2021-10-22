В Орле с 30 октября по 7 ноября закроют торговые центры, кафе и рестораны

Кафе, рестораны и торговые центры, не имеющие статуса свободных от covid-19, закроют с 30 октября по 7 ноября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в длинные выходные дни, о которых объявил Владимир Путин, с 30 по 7 ноября закроют торговые центры, кафе и рестораны. Ужесточить антикоронавирусные меры решил региональный оперштаб 22 октября.

Ограничение не коснется заведений, имеющих статус свободны от covid-19 (т.е. если 80% сотрудников привиты, имеют антитела или медотвод от вакцинации). На данный момент в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, с каждым днем заболевших все больше. Причем рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

- Будем надеяться, что удастся прервать цепочки заражения и остановить распространение инфекции. Важнейшая задача – наращивание темпов вакцинации, - прокомментировал ситуацию губернатор Андрей Клычков.

Какие еще действуют ограничения в Орловской области читайте здесь.