Ограничительные меры по ковид в Орловской области продлили до 31 октября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продлили ограничительные меры по коронавирусу до 31 октября. Такое решение принял и огласил региональный оперштаб на заседании 29 сентября.

Отметим, в Орловской области масочный режим и ограничения на проведение больших массовых мероприятий (более 500 человек) действуют уже больше года. Продлевают их практически ежемесячно. Теперь их продлили из-за очередного резкого роста заболеваемости коронавирусом.

- Продление режима повышенной готовности требует соблюдения «масочного режима», норм социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия в достаточном количестве антисептиков, усиление дезинфекционного режима и ограничения на проведение массовых мероприятий с числом участников более 500 человек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.