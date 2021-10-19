Орловские центры реабилитации инвалидов приостановят работу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 22 и 23 октября в Орловской области приостановят работу стационаров Центры реабилитации инвалидов «Солнышко» и «Березка». Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом в регионе. Решение о закрытии стационаров принял оперштаб 18 октября.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, «Солнышко» (Покровский район) приостановит предоставление социальных услуг в стационарной форме с 22 октября, а «Березка» (Свердловский район) - с 23 октября.

Отметим, стационары центров реабилитации после продолжительного периода были открыты 1 сентября. В штатном режиме они успели поработать всего полтора месяца.