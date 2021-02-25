В Орле спустя долгие годы завершилось расследование по делу о хищениях миллионов рублей при строительстве многопрофильного медицинского центра - корпуса областной клинической больницы. В народе огромное здание, так и не введенное в эксплуатацию, прозвали «Титаником». Стройка началась еще в начале двухтысячных, но обернулась провалом, многочисленными обещаниями чиновников и громкими уголовными делами. В скором времени виновные в хищении 230 миллионов рублей будут наказаны.САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ НЕДОСТРОЙ«Титаник» задумывался как многопрофильный центр Орловской областной клинической больницы. Надежное многоэтажное здание, оснащенное по последнему слову техники, могло не только разгрузить старые корпуса ООКБ, но и вывести качество медицинского обслуживая в регионе на новый уровень. Но, к сожалению, гладко стройка не пошла.За долгие годы в возведение корпуса была вложена огромная сумма, превышающая 1,5 млрд рублей федеральных и областных средств. Руководители области, кто бы во главе региона не стоял, брались за разрешение вопроса самого известного на орловщине долгостроя, но успехом попытки не увенчались. И пусть основная часть строительных работ выполнена, «Титаник» требует новых финансовых вливаний. И суммы это не маленькие.В 2017 году, еще в бытность губернатором Орловской области Вадима Потомского, нашлись крупные суммы для недостроя. Тогда Потомский лично приехал в недостроенное здание, прихватил с собой журналистов, и на месте рассказал, что же ждет корпус в ближайшее время.- В ближайшие дни будет введена в эксплуатацию котельная, которая будет отапливать не только это здание, но и другие корпуса больницы, - рассказывал Вадим Потомский в начале 2017 года. – Сейчас работы ведет новая ответственная подрядная организация. На сегодняшний день на счетах освоения ждут 44 миллиона рублей. В бюджете региона на 2017 год заложено более 100 миллионов рублей. Плюс была достигнута договоренность о выделении средств из федерального бюджета в размере 200 миллионов рублей.Через непродолжительное время Дмитрий Медведев, на тот момент Председатель Правительства РФ, подписал распоряжение о выделении Орловской области субсидии в размере 200 миллионов рублей.На тот момент на объекте сменился уже бог весть какой подрядчик. В возведение здания многопрофильного медицинского центра вкладывалось много сил и средств. Только средства эти оказывались у кого-то в карманах. Стройка обросла уголовными делами.ВИНОВНЫХ НАКАЖУТ?Виновных в хищении средств найти до настоящего времени не удавалось. Между тем фактов кражи бюджетных денег было как минимум два.В 2017 прогремело уголовное дело Ильи Дисмана гендиректора «АСК Инжиринг». Его подозревали сразу по нескольким статьям: это и мошенничество, и невыплата заработной платы, и превышение должностных полномочий. Но в итоге фигурант остался на свободе, а после покинул Орловскую область.Оставался еще один факт хищения денег, причем суммы превышающей 220 миллионов рублей. Эти средства, которые должны были пойти на строительстве многострадального центра, оказались похищены в период с 2012 по 2014 год. Наказанных не было. Однако после того, как в 2020 году в области сменился прокурор (ведомство возглавил Владислав Малкин) расследование возобновилось. Вела его специально созданная следственная группа следственной части регионального УМВД.- По версии следствия, в период с мая 2012 года по декабрь 2014 года ЗАО «Союзинформ» и ООО «Стройком» в рамках заключенного государственного контракта осуществляли работы по строительству многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». При этом предусмотренные контрактом обязательства в полном объеме исполнены не были, а отраженная злоумышленниками в актах выполненных работ стоимость завышена. В результате действий обвиняемых бюджету причинен ущерб на общую сумму более 229 млн рублей, - рассказали корреспонденту «КП - Орел» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.За время расследование удалось установить четверых фигурантов по делу о многомиллионном мошенничестве. Трое задержаны, а один сбежал.- Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум подозреваемым - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще один фигурант находится в международном розыске, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.Прокуратура обвинительное заключение утвердила. Его вручат обвиняемым и начнется суд. За ходом разбирательства наша редакция будет следить.КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ И ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬЧеткого ответа на вопрос «будет ли «титаник» достроен?» в настоящее время нет. Нынешний глава Орловской области Андрей Клычков уже не раз поднимал эту тему на федеральном уровне. Особенно острой оказалась нужда региона в крупном медицинском центре во время пандемии коронавируса. Когда мест для пациентов перестало хватать, идея создать большой ковидный госпиталь на базе недостроя витала в воздухе.В начале апреля 2020-го Андрей Клычков во время совещания глав регионов с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным выступил с предложением увеличить коечный фонд орловских больниц за счет завершения строительства и ввода в эксплуатацию «титаника». Губернатор попытался объяснить, что сейчас медицинский центр готов на 82% и если мобилизовать все ресурсы, он может начать работать уже через два месяца.Однако ситуация вновь застопорилась.- Я уже сбился со счета по количеству обращений из-за достройки «титаника». Сегодня общался с мэром Москвы Сергеем Собяниным, вместе подготовили письмо к федеральному оперативному штабу. Надеемся, что этот вопрос станет первоочередной задачей для региона и ЦФО в целом, - сообщил Андрей Клычков в одном из традиционных прямых эфиров в соцсетях.Клычков поставил задачу завершить строительство медицинского центра в 2024 году.Правительство области приняло решение выделить субсидии на завершение стройки. Суммы немалые: в 2021 году это 22,9 млн рублей, в 2022 году - 1 миллиард рублей, в 2023 году - 2 миллиарда рублей, а в 2024 году - более 477 миллионов рублей. По прогнозам, большая часть этих средств поступит из федеральной казны.- В результате реализации проекта ежегодно в корпусе будут получать лечение около 12 тысяч пациентов, выполняться 7 тысяч медицинских операций. Ввод в эксплуатацию Центра позволит передислоцировать в него 350 коек, расположенных в действующих корпусах, обеспечив условия пребывания больных соответствующим санитарным нормам и требованиям, - рассказали пресс-служба Правительства Орловской области.Выделение средств на завершение строительства и оборудования медицинского центра поддержал Совет Федерации.Редакция «КП-Орел» следит за развитием ситуации.