На завершение строительства «Титаника» в Орле выделили почти 23 миллиона рублей

На проведение новых проектно-изыскательских работ выделили 22,9 млн рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Многострадальный многопрофильный медицинский центр Орловской областной клинической больницы все же планируют достроить. 1 сентября 2020 года региональное Правительство распорядилось выделить 22,9 млн рублей на проведение новых проектно-изыскательских работ.

Напомним, печально известный в народе «Титаник» на бульваре Победы начали строить в областной столице еще в 2007 году, но с тех пор ситуация практически не сдвинулась с мертвой точки. Долгое время для завершения строительства пытались найти инвесторов, но также без особо успеха.

С началом пандемии коронавируса вопрос о медицинском центре вновь встал на повестку дня. Тогда губернатор Андрей Клычков предложил решить проблему на федеральном уровне, а новый корпус оборудовать для борьбы с коронавирусом.

- Объект находится в высокой степени готовности (82%). Медицинский центр может использоваться для развертывания дополнительного коечного фонда на 500 коек для зараженных COVID-19. Ориентировочная стоимость работ – 600 млн рублей. Если мобилизовать все ресурсы, то сдача в эксплуатацию возможна через два месяца, - сообщил на апрельском совещании в Москве глава Орловской области.

После того, как будет обновлена проектно-сметная документация региональные власти планируют начать поиски средств на завершение строительства.