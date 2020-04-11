2020-04-11T09:37:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Клычков предложил достроить орловский «Титаник» для борьбы с коронавирусом

Губернатор обратился за поддержкой к премьер-министру Михаилу Мишустину
Наталья Меркулова
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Андрей Клычков предложил достроить Многопрофильный медицинский центр в Орле для борьбы с коронавирусомАндрей Клычков предложил достроить Многопрофильный медицинский центр в Орле для борьбы с коронавирусомФото: Архив "КП"
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8 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в совещании глав регионов с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Главной темой обсуждения стала борьба с коронавирусом.

Андрей Клычков выступил с предложением увеличить коечный фонд орловских больниц за счет ввода в эксплуатацию Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы (известного в народе как «Титаник»). Напомним, его начали строить еще в 2007 году и так и не достроили.

- На данный момент объект находится в высокой степени готовности (82%). Медицинский центр может использоваться для развертывания дополнительного коечного фонда на 500 коек для зараженных COVID-19. Ориентировочная стоимость работ – 600 млн рублей. Если мобилизовать все ресурсы, то сдача в эксплуатацию возможна через два месяца. Центр сможет оказывать помощь не местным жителям, но и соседним регионам, - пояснил глава Орловской области.

Пока неизвестно, будут ли выделены средства на завершение строительства Медицинского центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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