Андрей Клычков предложил достроить орловский «Титаник» для борьбы с коронавирусом
8 апреля губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в совещании глав регионов с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Главной темой обсуждения стала борьба с коронавирусом.
Андрей Клычков выступил с предложением увеличить коечный фонд орловских больниц за счет ввода в эксплуатацию Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы (известного в народе как «Титаник»). Напомним, его начали строить еще в 2007 году и так и не достроили.
- На данный момент объект находится в высокой степени готовности (82%). Медицинский центр может использоваться для развертывания дополнительного коечного фонда на 500 коек для зараженных COVID-19. Ориентировочная стоимость работ – 600 млн рублей. Если мобилизовать все ресурсы, то сдача в эксплуатацию возможна через два месяца. Центр сможет оказывать помощь не местным жителям, но и соседним регионам, - пояснил глава Орловской области.
Пока неизвестно, будут ли выделены средства на завершение строительства Медицинского центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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