В Орле ищут инвесторов, чтобы достроить корпус областной клинической больницы

18 Март 2020 2020-03-18T14:31:56+03:00

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16 марта в Орле прошло расширенном заседании комитета по экономической политике областного совета народных депутатов. Горячие споры вновь вспыхнули из-за очередного долгостроя, а именно медицинского центра клинической больницы на бульваре Победы.

Печально известный в народе «Титаник» начали строить в областной столице еще в 2007 году, но с тех пор ситуация практически не сдвинулась с мертвой точки.

- Этот центр стал «чёрной дырой» по выкачиванию бюджетных средств. Нужно принять меры, что следственный комитет возобновил уголовные дела по статьям хищения бюджетных средств, - эмоционально выступил депутат Виталий Рыбаков.

Пока вопрос «Кто виноват?» так и не решен, но областные власти все еще планируют продолжить строительство центра. Уже проведена инвентаризация здания и оценена его техническая часть. По подсчетам специалистов, чтобы доделать его нужно порядка 1,3 млрд рублей.

Сейчас Департамент экономического развития пытается найти инвестора для «Титаника». О том, насколько успешно, пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU