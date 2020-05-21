2020-05-21T11:01:12+03:00
Общество

Орловский губернатор предложил вынести вопрос с достройкой «Титаника» на федеральный уровень

Многострадальный корпус клинической больницы предлагают оборудовать для лечения пациентов с коронавирусом
Наталья Меркулова
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Орловский губернатор предложил вынести вопрос с достройкой «Титаника» на федеральный уровеньОрловский губернатор предложил вынести вопрос с достройкой «Титаника» на федеральный уровеньФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В ежедневном прямом эфире 20 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о том, как обстоит дело с завершением строительства Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы (известного в народе как «Титаник»).

Напомним, корпус на бульваре Победы начали строить еще в 2007 году и так и не достроили. Региональный Департамент экономического развития пытается найти инвестора для «Титаника» уже несколько лет, но пока безуспешно.

В начале апреля Андрей Клычков во время совещании глав регионов с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным выступил с предложением увеличить коечный фонд орловских больниц за счет завершения строительства и ввода в эксплуатации «долгостроя». Губернатор попытался объяснить, что сейчас медицинский центр готов на 82% и если мобилизовать все ресурсы, он может начать работать уже через два месяца.

Однако ситуация вновь застопорилась.

- Я уже сбился со счета по количеству обращений из-за достройки «Титаника». Сегодня общался с мэром Москвы Сергеем Собяниным, вместе подготовили письмо к федеральному оперативному штабу. Надеемся, что этот вопрос станет первоочередной задачей для региона и ЦФО в целом, - пояснил Андрей Клычков в прямом эфире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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