В Орле возобновили дело о хищениях при строительстве «Титаника» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спустя много лет в Орле вновь вспомнили про скандальный долгострой - многопрофильный медицинский центр областной клинической больницы на бульваре Победы. В этом году про пустующее здание вспомнили на волне обсуждения проблем с коронавирусом.

Напомним, печально известный в народе «Титаник» начали строить в областной столице еще в 2007 году, но с тех пор ситуация практически не сдвинулась с мертвой точки. Более 230 миллионов рублей ушли в неизвестном направлении.

С тех пор областные власти много раз пытались найти спонсоров для продолжения строительства, но безуспешно. В этом году вопрос вынесен на федеральный уровень.

Пока регион выделил средства на актуализацию проектно-сметной документации, Прокуратура области актуализирует уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

- По подозрению в совершении указанного преступления задержан генеральный директор подрядной организации, ему предъявлено обвинение. Прокурор области обратил внимание на необходимость правовой оценки действий должностных лиц органов власти, в чьи должностные обязанности входил контроль за расходованием бюджетных средств, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.