Обвиняемого в многомилионном мошенничестве орловского бизнесмена Илью Дисмана выпустили из СИЗО на свободу

СЕГОДНЯ 16:41 2018-11-07T16:41:45+03:00

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Обвиняемого в многомилионном мошенничестве бывшего исполнительного директора филиала ООО «АСК Инжиниринг» Илью Дисмана выпустили из СИЗО на свободу. Об этом корреспонденту «КП» сообщил собственный источник. Напомним, более чем сто миллионов рублей похитил бизнесмен в процессе строительства многофункционального медицинского центра в Орле на бульваре Победы.

Следственные органы возбудили против Дисмана несколько уголовных дел. Предприниматель обвиняется не только в мошенничестве, но и в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями. Сам Илья Дисман расследованию следственных органов не препятствует и дает показания по обстоятельствам преступлений.

Илью Дисмана выпустили из СИЗО еще месяц назад. Под стражу мужчину заключили в декабре минувшего года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде ввиду ухудшения состояния его здоровья. Бизнесмену необходимо пройти лечение в стационаре.