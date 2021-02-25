В Орле завершено следствие по делу о многомиллионном мошенничестве при строительстве "титаника"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве "титаника". Прокурор утвердил обвинительное заключение, фигуранты в скором времени отправятся под суд.

Больше 10 лет в областном центре не могли найти виновных в том, что огромный корпус областной клинической больницы так и остался недостроенным. Представители подрядной фирмы похитили на строительстве 230 миллионов миллионов рублей. Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве, возбужденное по 4 части 159 статьи УК РФ, было возобновлено в сентябре прошлого года, оно расследовалось специально созданной в региональном УМВД следственной группой. Тогда же, в сентябре, задержали гендиректора подрядной организации. Затем прошел еще ряд задержаний причастных к многомиллионному обману. На сегодняшний день расследование завершено.

- В ходе расследования установлены четверо обвиняемых, причастных к противоправному деянию. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум подозреваемым - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще один фигурант находится в международном розыске, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды в Орле" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дело уйдет в суд после вручения фигурантам обвинительного заключения.

- Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО "Союзинформ" и его заместителя, а также руководителя подрядной строительной организации - ООО "Стройком", - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Редакция "КП-Орел" будет следить за судебным процессом.