Строительство "титаника" в Орле должно завершиться в 2024 году

В Орле строительство "титаника" должно завершиться в 2024 году. Задачу завершить работы по возведению медицинского центра в указанный срок поставил глава региона Андрей Клычков.

Правительство области приняло решение выделить субсидии на строительство корпуса областной клинической больницы в 2021-2024 годах. Суммы немалые: в 2021 году это 22,9 млн рублей, в 2022 году - 1 миллиард рублей, в 2023 году - 2 миллиарда рублей, а в 2024 году - более 477 миллионов рублей. По прогнозам, большая часть этих средств поступят из федеральной казны.

- В результате реализации проекта ежегодно в корпусе будут получать лечение около 12 тысяч пациентов, выполняться 7 тысяч медицинских операций. Ввод в эксплуатацию Центра позволит передислоцировать в него 350 коек, расположенных в действующих корпусах, обеспечив условия пребывания больных соответствующим санитарным нормам и требованиям, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.

Сообщается, что выделение средств на завершение строительства и оборудования медицинского центра поддержал Совет Федерации.