Бывшего подрядчика по ремонту моста Дружбы в Орле оштрафуют

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:46:07+03:00

За срыв сроков, по решению арбитражного суда, РГС выплатит немногим более миллиона рублей

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Бывшего подрядчика, ремонтировавшего мост Дружбы в Орле оштрафуют. Точку в судебном споре между заказчиком в лица Управления коммунальным хозяйством администрации города и ООО "РГС" поставил арбитраж.

О судебном разбирательстве рассказали журналисты сетевого издания "Infoorel". Иск удовлетворен частично, с уменьшением истребованной суммы. Таким образом, экс-подрядчик должен УКХ один миллион 73 тысячи рублей + госпошлина, но это уже в пользу федерального бюджета.

Как уточняет издание, судебная тяжба продолжится. Далее будет рассматриваться спор касающийся оплаты балок моста.

Напомним, постоянные споры между подрядной организацией и заказчиком привели к срыву сроков ремонта моста. Администрация выставляла штрафы, подрядчик требовал причитающийся аванс. Какое-то время бастовали рабочие, сидевшие без зарплаты. В итоге фирма "РГС" покинула объект. Сейчас ремонт многострадального моста ведет другая организация, мост полностью перекрыт, что провоцирует ежедневные заторы на дорогах Орла. Между тем, чиновники надеются, что движение по переправе будет открыто уже в начале осени.

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ИСТОЧНИК KP.RU