В Орле мост Дружбы перекроют больше чем на год
В Орле мост Дружбы полностью закроют больше чем на год. Движение здесь будет недоступно для автолюбителей и пешеходов уже в ближайшее время: его закроют в ночь с 26 на 27 октября 2019-го.
Напомним, закрывают мост после обследования его комиссией: сооружение небезопасно для горожан. При этом запрет на въезд продлится аж до декабря 2020-го года: именно до этого времени (по планам) будет длиться реконструкция объекта.
При этом автомобилистам в городской администрации порекомендовали следующие маршруты для объезда: 1-я Курская- 5 Августа, -3-я Курская, - Московская, - Гостиная - Комсомольская - Розы Люксембург - Гагарина;
1-я Курская - Молдавская - Половецкая - 6-ой Орловской дивизии - Поселковая, - Городская - Гагарина.
Автобусы же, которые идут по маршрутам №3 и №25 поедут так: 3-я Курская- пер. Новосильский - Московская - Гостиная - Комсомольская.
ИСТОЧНИК KP.RU
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