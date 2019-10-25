2019-10-25T20:27:15+03:00
Общество

В Орле мост Дружбы перекроют больше чем на год

Движение здесь запретят уже в ночь с 26 на 27 октября
Ольга СУПОНЕВА
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Многострадальный мост закрывают до декабря 2020-гоМногострадальный мост закрывают до декабря 2020-гоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле мост Дружбы полностью закроют больше чем на год. Движение здесь будет недоступно для автолюбителей и пешеходов уже в ближайшее время: его закроют в ночь с 26 на 27 октября 2019-го.

Напомним, закрывают мост после обследования его комиссией: сооружение небезопасно для горожан. При этом запрет на въезд продлится аж до декабря 2020-го года: именно до этого времени (по планам) будет длиться реконструкция объекта.

При этом автомобилистам в городской администрации порекомендовали следующие маршруты для объезда: 1-я Курская- 5 Августа, -3-я Курская, - Московская, - Гостиная - Комсомольская - Розы Люксембург - Гагарина;

1-я Курская - Молдавская - Половецкая - 6-ой Орловской дивизии - Поселковая, - Городская - Гагарина.

Автобусы же, которые идут по маршрутам №3 и №25 поедут так: 3-я Курская- пер. Новосильский - Московская - Гостиная - Комсомольская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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