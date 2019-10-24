СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-24T17:49:25+03:00

Техническое состояние его таит опасность как для транспорта, так и для пешеходов

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Движение по мосту Дружбы в Орле полностью закроют. Такая информация была озвучена сегодня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Речь о том, что многострадальный мост ремонт которого затянулся на неопределенный срок, нужно закрывать велась уже не раз: об этом говорили и дорожники, и общественники. Буквально на днях комиссия обследовала объект, специалисты пришли к неутешительным выводам. По сообщению первого зама главы администрации города Олега Минкина, техническое состояние моста вызывает угрозу для здоровья и жизни горожан.

- Был выявлен сдвиг шарнирной опоры и устоя под восьмой опорой, находящейся на правом берегу Оки. Вследствие снятия асфальтового покрытия произошло подмывание балки и обнажились стыки. Также наблюдаются трещины и просадки, - отметил Минкин.

Согласился с этим и главный госавтоинспектор Орла Юрий Капустин. Дорожный полицейский отметил, что и сотрудники ГИБДД нашли множество дефектов на мосту, угрожающих безопасности дорожного движения. В итоге решение о перекрытии моста приняли единогласно.

Администрации еще предстоит уладить такие вопросы, как запуск дополнительного транспорта, установка табличек о запрете въезда.Закроют же мост тогда, когда новый подрядчик будет готов начать (а вернее сказать продолжить) ремонт моста.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU