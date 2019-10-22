2019-10-22T13:15:24+03:00
Общество

Власти Орла обеспокоены состоянием конструкций моста Дружбы

В ближайшее время его обследуют и вынесут вопрос на комиссию по безопасности
Наталья Меркулова
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Власти Орла обеспокоены состоянием конструкций моста ДружбыВласти Орла обеспокоены состоянием конструкций моста ДружбыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 22 октября, на рабочем совещании в мэрии Орла вновь вспыхнули бурные споры общественников с представителями власти из-за ситуации со скандальным ремонтом моста Дружбы.

Как стало известно, ремонт все же планируют продолжить в ближайшее время. Новый подрядчик «Ремспецмост» вчера подписал контракт с УКХ города и готов приступить к работе.

Однако перед началом нового этапа ремонта орловские власти планируют провести полное обследование моста. Как сообщает Олег Минкин, первый заместитель главы администрации города, особое беспокойство вызывает конструкция моста.

- Сейчас ситуация находится под пристальным вниманием. В кротчайшие сроки будут проведены исследования, затем вопрос вынесут на комиссию по безопасности дорожного движения, - пояснил Александр Муромский, глава администрации Орла.

Отметим, в ходе совещания общественники выразили сомнения по поводу того, что новый подрядчик из Белгорода сможет качество закончить затянувшийся ремонт. Основная претензия к фирме - ее небольшой опыт работы и материально-техническая база. Однако городские власти пояснили, что контракт был заключен в рамках закона и новый подрядчик прошел все необходимые проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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