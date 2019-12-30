2019-12-30T15:52:42+03:00
Общество

Движение по мосту Дружбы в Орле планируется возобновить к 1 сентября

Пока переправу не приведут в порядок, Красный мост на ремонт не закроют
Ольга СУПОНЕВА
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Движение по мосту Дружбы в Орле планируют возобновить к 1 сентябряДвижение по мосту Дружбы в Орле планируют возобновить к 1 сентябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Движение по мосту Дружбы в Орле планируется открыть к 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на сегодняшней, 30 декабря, пресс-конференции.

Тема орловских мостов стала одной из самых обсуждаемых на встрече главы региона с журналистами. Как отметил Андрей Клычков, новый подрядчик работу ведет активно. Поэтому и ведется речь об открытии движения уже к грядущему сентябрю. Высказался губернатор и по поводу проблем с предыдущим подрядчиком и последующего расторжения контракта.

- Есть вина двух структур: и УКХ (управления коммунальным хозяйством администрации Орла - прим. ред), и самого подрядчика, - отметил глава региона.

Обратил он внимание и на то, что заказчик несколько раз блокировал работу подрядной организации, а подрядчик в свою очередь не соблюдал условия выполнения контракта. Относительно данной ситуации Андрей Клычков сказал, что у него "закрадывались крамольные мысли".

Зашла речь и о другой переправе. Красный мост, по словам губернатора, не закроют на ремонт пока не возобновят движение по мосту Дружбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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