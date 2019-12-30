Движение по мосту Дружбы в Орле планируется возобновить к 1 сентября

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-30T15:52:42+03:00

Движение по мосту Дружбы в Орле планируют возобновить к 1 сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пока переправу не приведут в порядок, Красный мост на ремонт не закроют

Изменить размер текста: A A

Движение по мосту Дружбы в Орле планируется открыть к 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на сегодняшней, 30 декабря, пресс-конференции.

Тема орловских мостов стала одной из самых обсуждаемых на встрече главы региона с журналистами. Как отметил Андрей Клычков, новый подрядчик работу ведет активно. Поэтому и ведется речь об открытии движения уже к грядущему сентябрю. Высказался губернатор и по поводу проблем с предыдущим подрядчиком и последующего расторжения контракта.

- Есть вина двух структур: и УКХ (управления коммунальным хозяйством администрации Орла - прим. ред), и самого подрядчика, - отметил глава региона.

Обратил он внимание и на то, что заказчик несколько раз блокировал работу подрядной организации, а подрядчик в свою очередь не соблюдал условия выполнения контракта. Относительно данной ситуации Андрей Клычков сказал, что у него "закрадывались крамольные мысли".

Зашла речь и о другой переправе. Красный мост, по словам губернатора, не закроют на ремонт пока не возобновят движение по мосту Дружбы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU