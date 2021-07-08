Вода в дома жителей Орла начнет поступать после 14 часов 8 июля

Аварийный участок водопровода заменили. Фото: Андрей Клычков Фото: СОЦСЕТИ

На магистральном водопроводе в Заводском районе Орла продолжаются аварийные работы. Всю ночь бригады рабочих и спецтехника докапывались до прорванной 7 июля метровой трубы и заменяли поврежденный участок. Рассказываем, что известно об аварии к 10 утра 8 июля и когда в Орле дадут воду.

Фонтан из-под земли на улице Комсомольской, рядом с домом №404, забил вечером 7 июля. Затопило проезжую часть, трамвайные пути. Воду пришлось перекрыть, на место стянулись аварийные силы и специальные службы. Подачу ресурса пришлось остановить для 998 домов или почти 100 тысяч жителей Заводского, Советского районов Орла и Болховского микрорайона. Также из-за ЧП пришлось закрыть детские сады Заводского и Советского районов на один день 8 июля: без воды для малышей никак не приготовить завтраки и обеды. Руководство области и города при этом призвало работодателей дать отгул тем родителям, которым не с кем оставить детей-воспитанников закрытых сегодня садов.

Изначально предполагалось, что будет остановлено трамвайное движение, но этого не потребовалось: утром вагоны пошли в рейс, прорыв и, соответственно котлован, оказались на достаточно удаленном расстоянии от рельс.

Ко второму часу ночи экскаваторам удалось докопаться до места прорыва: поврежден оказался участок трубы диаметром 900 мм на глубине порядка 5 метров. Работа не останавливалась и к утру 8 июля проржавевший кусок водопровода вырезали.

- Произошло разрушение аварийной чугунной трубы диаметром 900 мм. Разрушенный участок более полутора квадратных метров, произведена замена 5,5 метров стального участка. Произведены сварочные работы и чеканка стыков, - рассказал директор "Орелводоканала" Василий Иванов.

- К 9 утра полностью заменен кусок трубы, который был неисправен. В ближайшее время начнется плановый пуск, хлорирование воды, промывка системы. Примерно в 14.00 пустим воду, - сообщил с места аварийных работ мэр Орла Юрий Парахин.

Пока же организован подвоз технической воды в районы, попавшие в зону отключения. График и локации автоцистерн можно посмотреть здесь.

Мы следим за развитием ситуации.