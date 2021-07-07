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Происшествия7 июля 2021 22:11

В Заводском районе Орла прорвало водопровод

В районе 909 квартала затопило проезжую часть и трамвайные пути
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле произошла серьезная коммунальная авария

В Орле произошла серьезная коммунальная авария

Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная коммунальная авария произошла 7 июля 2021 в Орле. В Заводском районе прорвало водопровод.

В социальных сетях очевидцы делятся снимками и видео с места происшествия: в районе остановки "Стрела" и 909 квартала проезжую часть и трамвайные пути залило водой. "Фонтан" забил прямо из-под земли.

Очевидно, горожан в ближайшее время ждет отключение воды. Так, по сообщению наших читателей, воду уже отключили в микрорайоне "Новая ботаника".

Мы следим за ситуацией, информация обновляется.