В Заводском районе Орла прорвало водопровод

В Орле произошла серьезная коммунальная авария
Фото: СОЦСЕТИ
Серьезная коммунальная авария произошла 7 июля 2021 в Орле. В Заводском районе прорвало водопровод.
В социальных сетях очевидцы делятся снимками и видео с места происшествия: в районе остановки "Стрела" и 909 квартала проезжую часть и трамвайные пути залило водой. "Фонтан" забил прямо из-под земли.
Очевидно, горожан в ближайшее время ждет отключение воды. Так, по сообщению наших читателей, воду уже отключили в микрорайоне "Новая ботаника".
Мы следим за ситуацией, информация обновляется.