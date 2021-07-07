Авария на водопроводе в Орле: без воды останутся Заводской, Советский районы и Болховский микрорайон

Два района и пригород Орла останутся без воды на ближайшие сутки из-за коммунальной аварии Фото: соцсети

Сегодня вечером, 7 июля, в Орле произошла серьезная коммунальная авария: в Заводском районе прорвало водопровод. Настоящий фонтан забил из-под земли в районе 909 квартала. Без воды на сутки, а может и на более длительный срок, останутся жители Заводского, Советского районов, а также микрорайона Болховского. Рассказываем, что известно об аварии к данному моменту.

Трубу, диаметров почти метр, прорвало в районе дома №400 по улице Комсомольской. Подобная авария на этом же водопроводе, только в районе ТЦ "Гринн", уже происходила в Орле пару лет назад: тогда тысячи человек остались без водоснабжения на несколько дней. Сейчас на месте ЧП развернут штаб, рабочие готовы приступить к ремонту, как только сойдет вода. Ремонт, само собой, потребует отключения ресурса в жилых домах и учреждениях. По сообщению мэра Орла Юрия Парахина, техническую воду будут подвозить: планируется задействовать 20 цистерн.

- в Заводском и Советском районах воды точно не будет в течение 20-24 часов, также отключение коснется Болховского микрорайона. В поселок Знаменка вода вернется в течение двух часов, - сообщил Юрий Парахин с места происшествия.

Также мэр пообещал, что все будут задействованы все силы для оперативного устранения аварии.

- Наша задача на эту ночь - выполнить земляные работы, вскрыть повреждения, определиться, какой участок будет уходить под замену, сделать заготовку и собрать силы на утро, чтобы эту заготовку смонтировать. Аварийный запас материалов есть в полном объеме, - прокомментировал ситуацию Василий Иванов, директор МПХ "Орелводоканал".

На место стягиваются авариный бригады, рабочие, водители. Работа не будет останавливаться до устранения аварии. Вероятнее всего, 8 июля будет остановлено трамвайное движение: один вагон сошел с рельс.

- В настоящее время удалось перекрыть поступление воды в магистраль. Авария локализована. Ситуация находится под личным контролем губернатора. Даны организационные и функциональные поручения. Аварийные службы работают над восстановлением холодного водоснабжения и ликвидации последствий аварии, - сообщил Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области.

Первая похожая авария в Орле случилась в 2019 году. И тоже 7 числа, правда в январе. Тогда от водоснабжения было отключено около 70 тысяч человек - 703 многоквартирных дома, а также 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад.