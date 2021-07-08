Из-за аварии на водопроводе в Орле 8 июля не будут работать детские сады

В Орле из-за аварии на магистральном водопроводе 8 июля не будут работать детские сады. Из-за ЧП без водоснабжения остались дома и социальные учреждения в Советском и Заводском районах города, а также в Болховском микрорайоне.

О том, что детсады в районах, попавших в зону временного отключения, будут закрыты для малышей, "Комсомольской правде" сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

- У нас не будет возможности приготовить для воспитанников горячее питание, поэтому детские сады работать не смогут, - прокомментировал глава города.

Крупная авария на водопроводе произошла вечером 7 июля: прорвало трубу на Комсомольской улице. Сейчас авария локализована, полным ходом ведутся восстановительные работы. К 1.00 8 июля техника докопала до самой трубы, предстоит оценить масштаб повреждений и приступить к восстановительным работам.

- Все материалы и ресурсы у нас есть, - сообщил "КП-Орел" Юрий Парахин.

Без воды осталась почти 1000 домов и десятки соцучреждений - от поликлиник до детских садов. Отключено водоснабжение для 100 тысяч человек.

Мы следим за развитием ситуации.