Прорыв водопровода в Орле проверит прокуратура

Фото губернатора Андрея Клычкова

В Орле аварию на магистральном водопроводе проверит прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку ситуации, из-за которой тысячи орловцев остались без водоснабжения на неопределенный срок.

На месте ЧП, где сейчас работает штаб и начались аварийный работы, работает и и.о. прокурора Заводского района Орла.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и организаций, в чью компетенцию входят вопросы обслуживания и содержания данного участка водопровода и соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила корреспонденту "Комсомолки" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Серьезная коммунальная авария произошла вечером 7 июля. Из-под земли в Заводском районе, рядом с 909 кварталом, буквально забил фонтан. Сейчас авария локализована, на место стянуты все силы для ее устранения. Воды у жителей Заводского, Советского районов и Болховского микрорайона не будет в ближайшие сутки. Заметим, что это не первая авария на этом водопроводе: в начале 2019 года 70 тысяч человек осталось без воды из-за прорыва трубы в районе ТЦ "Гринн".