В Орле из-за прорыва трубопровода без воды осталось больше 70 тысяч жителей

Поздним вечером понедельника, 7 января, в Орле поток воды хлынул по парковке у ТМК «Гринн». Оказалось, что прорвало магистральный трубопровод. Без воды и отопления остались жители части домов Заводского и Советского районов города.

Фото: vk.com/orelmoto57Фото: соцсети

Сообщение о серьезной аварии поступило около десяти часов вечера. Жители города стали делиться в соцсетях фото и видео с места ЧП: парковку у торгового центра заливала бурлящая река. Некоторые очевидцы говорили о прорыве трубы горячего водоснабжения и о том, что из-за кипятка хозяева не могут пробраться к своим авто. Однако такая паника оказалась ложной – авария произошла на магистрали холодного водоснабжения. Трубу диаметром почти в метр прорвало на глубине около пяти метров.

На место происшествия немедленно выехали спасатели, различные ведомственные службы, прибыли сюда и первые лица города во главе с губернатором Андреем Клычковым.

К ликвидации последствий аварии приступили сразу же. Поздно ночью состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Поздно ночью состоялось заседание КЧС и ОПБ Орловской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- Межведомственной рабочей группой было принято решение, в случае необходимости, организовать подвоз воды для жителей домов, попавших в зону отключения. Основное внимание было сконцентрировано на том, чтобы учреждения социальной сферы работали бесперебойно. Именно такие задачи перед членами штаба поставил глава региона. Аварийно-восстановительные работы в данный момент продолжаются, - сообщила «КП» Наталья Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Работа кипела всю ночь. К проведению аварийно-восстановительных работ привлечено 15 единиц техники и 79 человек из разных ведомств. О сложившейся ситуации на утро сегодняшнего дня, 8 января, рассказал Андрей Клычков.

Экстренные службы работали на месте ЧП всю ночь. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

- От холодного водоснабжения было отключено 703 многоквартирных дома, а это 70000 человек, 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад. На 3 часа ночи удалось нормализовать работу котельных, организовать подпитку водой, стабилизировать отопление. В 4 часа место прорыва водовода было уже вскрыто и приступили к работам по демонтажу повреждённого участка трубы, к утру шестиметровый кусок трубы извлекли и приступили к обследованию прилегающих коммуникаций, - рассказал глава региона на своих официальных страницах в соцсетях.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

По словам губернатора, замену поврежденного участка должны завершить до шести часов вечера. В таком случае, водоснабжение будет восстановлено уже к 10-ти 11-ти часам вечера.

- К сожалению, в жизни большого города без аварий не бывает, спасибо жителям за понимание, ситуацию держу на личном контроле, - написал Андрей Клычков.

Отметим, что это сама крупная авария в системе жизнеобеспечения города за последние годы. С графиком подвоза воды можно ознакомиться здесь.

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«КП» следит за ситуацией.