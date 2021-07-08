В Заводской, Советский районы и Болховский микрорайон Орла организовали подвоз воды после аварии на водопроводе

Большая авария на водоводе в 909 квартале в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 8 июля, Заводской и Советский районы, а также Болховский микрорайон Орла остались без воды. Причиной стала большая авария на водопроводе в 909 квартале, случившейся накануне вечером.

В настоящее время организован подвоз воды в автоцистернах для жителей отключенных домов. Воду можно будет набрать по 18 адресам. График работы автоцистерн опубликовало региональное управление МЧС.

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- Сотрудники «Орелводоканала» непрерывно проводят аварийно-восстановительные работы на месте порыва трубопровода. Задействованы 17 человек и 7 единиц техники. Предварительно планируется окончание аварийно-восстановительных работ — в течение 8 июля, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.