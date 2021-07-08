Андрей Клычков призывал работодателей дать сотрудникам с детьми отгул из-за аварии на водопроводе в Орле

Авария на водопроводе в Орле 8 июля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 8 июля, губернатор Андрей Клычков обратился к работодателям областного центра и попросил дать их сотрудникам с детьми отгул из-за аварии на водопроводе в Орле. Серьезное ЧП произошло накануне вечером и оставило значительную часть города без воды.

В Орле воду отключили в Советском, Заводском районах и в Болховском микрорайоне. Из-за этого сегодня не будут работать детские сады и многим родителям не с кем будет оставить своих детей.

- Хочу обратиться к руководителям предприятий и организаций города с просьбой отнестись с пониманием к тем сотрудникам, дети которых посещают дошкольные учреждения Заводского и Советского района (в связи с чрезвычайной ситуацией люди могут быть лишены возможности с кем-то их оставить) и по возможности предоставить им отгул, - обратился губернатор Орловской области к работодателям.