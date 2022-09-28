«Я горжусь тем, что знаком с настоящими героями»: в Орле проводили первых мобилизованных мужчин

Фото: пресс-служба правительства региона

Первые мобилизованные жители города Орла и Орловского района вечером, 27 сентября, отправились в учебные формирования для переподготовки. Они прибыли во Владимир сегодня утром. Их провожали родственники, близкие и друзья.

Проводить мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации, приехал и глава региона Андрей Клычков. Он назвал их настоящими героями. Семьи призывников на встрече обратились к главе региона с волнующими вопросами.

– Договорились быть на связи и оперативно прорабатывать все возникающие вопросы, часть из которых удалось решить прямо на месте, - отметил губернатор.

Орловцы интересовались сохранением рабочих мест, льготами, спрашивали о связи с солдатами для оперативной доставки всего необходимого, а также тем, что должны будут с собой взять следующие мобилизованные. Вопрос о доставке на фронт необходимого был решен на месте.

Клычков рассказал, что когда из зоны проведения специальной военной операции вернулись около 300 добровольцев, то практически каждый сообщал о том, что ему нужно.

– Одному нужна бензопила, второму – микроволновка, третьему – компьютер, четвертому – принтер. Мы определим одного человека из орловских ребят, они будут собирать информацию, чтобы мы организованно туда им все доставляли, - сказал губернатор на встрече с семьями бойцов.

Орловцев попросили делиться информацией, если они знают, что участник специальной военной операции в чем-то нуждается. Просьбы аккумулируют в одно место, а еще один ответственный свяжется непосредственно с солдатами. Затем грузы с помощью доставят на фронт из Орловской области.

Наступающие холода добавят сложностей, поэтому в регионе приняли решение выдавать вместе с повесткой список вещей, которые следует взять с собой. Сегодня мэр Орла Юрий Парахин поделился и в социальных сетях тем, что можно и нельзя брать с собой в военкомат после получения повестки. В пунктах сбора есть как банковские представители, так и специалисты Орловской нотариальной палаты. Первые помогут оперативно оформить карту для получения денег, а вторые оформят документы и доверенности родственникам абсолютно бесплатно. Семьям мобилизованных окажут всестороннюю поддержку.

Пока что в учебные центры уехали ребята из города Орла и Орловского района. Ранее губернатор говорил, что частичная мобилизация может затронуть Мценск и Ливны. В спорных случаях о призыве решение принимают коллективно.

– Вместе с военным комиссариатом разбираемся с каждым случаем индивидуально, где есть спорные моменты, чтобы принять решение о призыве, - добавил глава региона.

Напомним, первые повестки в регионе начали приходить 25 сентября. Спустя два дня первые орловцы уже уехали в военные части. Орловцы могут обращаться по номеру «122» по вопросам частичной мобилизации или напрямую к губернатору.

– Если у вас возникли трудности, то задавайте вопросы мне в личное сообщение (Нужно сразу оставлять свои контакты и ФИО) - буду отвечать на них сам или перенаправлять в компетентные органы для получения подробного и профессионального ответа, - сказал Клычков.