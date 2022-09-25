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В Орловской области начали приходить повестки в рамках частичной мобилизации. Работа по призыву стартовала 25 сентября.

Об этом в видеообращении в социальных сетях рассказал губернатор региона Андрей Клычков. Глава области сообщил, что повестки направят по отдельным военно-учетным специальностям.

Ранее в течение нескольких дней военкоматы и правительство прорабатывали ряд вопросов для избежания дальнейших ошибок.

– В случае возникновения каких-либо вопросов можно обращаться по телефону горячей линии «122». Она начнет работу с завтрашнего утра с 8.30 до 17.00. При необходимости обращаться ко мне. Я буду отвечать на вопросы, либо переадресовывать их в соответствующие компетентные органы, - сказал Андрей Клычков.