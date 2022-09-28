Фото: пресс-служба правительства региона

Первые мобилизованные орловцы прибыли в пункт переподготовки. Автобусы с солдатами отправились в воинские части накануне вечером.

Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Те, кого первыми призвали в рамках частичной мобилизации, уже разместились в казармах и позавтракали.

– Отмечу, что мы будем внимательно следить за ситуацией, бытовыми условиями, в которых живут наши земляки, все вопросы постараемся оперативно решать, - написал губернатор.

Глава региона поручил приобрести для ребят кнопочные телефоны для поддержания связи и собрать все необходимое.

– Дал поручение приобрести мобильные кнопочные телефоны для ребят за счет средств фонда поддержки солдат, в том числе дал поручение собрать всю потребность, - сказано в сообщении главы региона.