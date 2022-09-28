Фото: скриншот из видео в социальных сетях Андрея Клычкова

Первых мобилизованных орловцев проводили в воинские части на переподготовку. Это жители Орла и Орловского района.

Первые жители Орловской области, призванные в рамках частичной мобилизации, отправились на переподготовку. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

За несколько часов до отправки глава региона обсудил с бойцами волнующие их темы. Семьи мобилизованных получат поддержку.

Родственники и близкие солдат договорились быть на связи и оперативно прорабатывать возникающие вопросы. На месте принято решение выдавать список необходимых вещей, которые пригодятся в дальнейшем.

По словам Клычкова, в мобилизации задействовано два муниципалитета – Орел и Орловский район. Автобусы с ребятами накануне, 27 сентября, отбыли в части поздно вечером.