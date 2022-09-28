Мэр Орла рассказал, что можно и нельзя брать с собой в военкомат

Глава города Орла Юрий Парахин в социальных сетях рассказал, что орловцы могут взять с собой, когда приходит повестка в рамках частичной мобилизации.

Местные жители должны иметь сухпаек на 1-2 суток, туалетные принадлежности, кнопочный телефон, пауэрбанк. Обязательна аптечка: перевязочные, обеззараживающие и кровоостанавливающие препараты. Из теплой одежды пригодятся шерстяные носки, теплые стельки, термобелье, шапка или балаклава, перчатки. Обувь должна быть прочной.

Категорически запрещены охотничьи ножи, алкоголь и взрывоопасные предметы. Все должно помещаться в дорожную сумку.

– Были вчера и добровольцы, которые писали заявления и отправлялись к месту службы в числе первых. Настроение у всех хорошее, уверенное, боевое, - сообщил мэр.

Напомним, повестки в Орловской области начали приходить 25 сентября, а сейчас частичной мобилизации подлежат два муниципалитета: Орловский район и город Орел. При возникновении каких-либо вопросов, орловцы могут обращаться по телефону горячей линии «122», а также напрямую к губернатору.