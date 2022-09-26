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Общество26 сентября 2022 7:52

Орловцы могут обращаться по номеру «122» по вопросам частичной мобилизации

Повестки в регионе начали приходить 25 сентября
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловцы могут обращаться по номеру «122» по вопросам частичной мобилизации. Повестки в регионе начали приходить 25 сентября.

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в видеообращении в социальных сетях. Напомним, местные жители будут получать повестки по отдельным военно-учетным специальностям.

– Если у вас возникли трудности, то задавайте вопросы мне в личное сообщение (Нужно сразу оставлять свои контакты и ФИО) - буду отвечать на них сам или перенаправлять в компетентные органы для получения подробного и профессионального ответа, - сказал Андрей Клычков.