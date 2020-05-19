В Орле будут судить водителя "троллейбуса-убийцы"

В Орле перед судом предстанет водитель троллейбуса, под колесами которого погибло несколько человек. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летней орловчанки, управлявшей электротранспортом в роковой день 9 октября 2018 года.

Все случилось полтора года назад, в Советском районе города, на остановке общественного транспорта «Дворец спорта». Троллейбус №4 ехал по своему обычному маршруту, сделал положенную остановку, чтобы выпустить и взять на борт пассажиров. «Рогатый» остановился, рядом тормозили маршрутные автобусы, пассажиры садились в нужные маршрутки или покидали их. Словом, обычная городская возня. Все случилось молниеносно…

Сам момент жуткого ДТП отчетливо виден на записи с камеры видеонаблюдения расположенного рядом салона сотовой связи. В левом ряду, пренебрегая правилами дорожного движения, останавливается маршрутка. Пассажиры из нее выходят прямо на проезжую часть, движутся в сторону тротуара. В этот момент, стоявший до того с закрытыми дверьми троллейбус резко дергается с места и пролетает несколько метров, сметая людей на своем пути. Несчастные оказались под колесами четырехтонной машины. Трое погибли на месте от несовместимых с жизнью травм (девушки 17 и 24 лет, а также 49-летняя женщина), еще двое покалечились.

Когда смотришь запись этого жуткого момента возникает один вопрос: как? Ответ на него следовали регионального следкома искали более полутора лет.

Три человека погибли на месте аварииФото: Ольга СУПОНЕВА

Тогда, в октябре 2018-го, «Комсомольской правде» удалось пообщаться с очевидцами аварии. Один из мужчин был внутри троллейбуса-убийцы, он рассказал о странном поведении водителя. Игорь В. ехал по маршруту №4 с женой и ребенком. На остановке «Дворец спорта» в машину загрузились люди, оплатили проезд, расселись по местам. Водитель закрыла двери. Троллейбус не тронулся.

- Водитель давила на педаль газа, однако ничего не происходило, транспорт не ехал, - рассказал свидетель происшествия. – Затем она открыла крышку рядом с педалями газа и тормоза, попыталась что-то сделать, взяла табличку с указателем «до депо», стала стучать ей, что-то подправляла. После снова села за руль, несколько раз подряд выжимала педаль газа.

В этот момент некоторые пассажиры заволновались, что транспорт может быть неисправен и попросили водителя открыть двери и вернуть деньги: сзади подошел еще один троллейбус.

- Водитель подошедшего сзади троллейбуса стал сигналить, сигналили и маршрутки. Один автобус стал слева, практические вплотную, решил высадить людей на проезжей части. Женщина, управлявшая троллейбусом №4, засуетилась и не переставая выжимала педаль газа, чтобы транспорт тронулся и не создавал затор, - поделился очевидец.

И он тронулся.

Водитель на момент аварии была не в себе, по словам очевидцев. Это отчетливо видно на записи следственного комитета: женщина не смогла отчетливо ответить ни на один вопрос представителей правоохранительного ведомства. Да это и понятно, редкая психика такое сможет вынести… Чуть позже, женщину признали невменяемой.

Свидетели аварии рассказывали о странном поведении водителя электротранспортаФото: Ольга СУПОНЕВА

Как бы то ни было теперь ей придется предстать перед судом. Следствием собрано достаточно доказательств того, что водитель нарушила правила дорожного движения. Доказано и то, что у машины была неисправность (хотя бывший на тот момент директором ТТП Александр Коровин «Комсомолку» уверял в обратном).

- Вопреки требованиям правил Дорожного движения и положениям должностной инструкции, обвиняемая, обнаружив техническую неисправность при нажатии на пусковую педаль, самостоятельно приняла меры к установлению и устранению поломки, при этом, пыталась продолжить движение транспортного средства. В результате самонадеянных действий обвиняемой троллейбус стремительно начал движение и наехал на пассажиров, находившихся на проезжей части, - пояснила корреспонденту «КП-Орел» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Дело уже передано суд.

«КП» будет следить за процессом.