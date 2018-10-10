Свидетель ДТП с троллейбусом в Орле: «Водитель пыталась починить неисправность»

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-10T13:17:39+03:00

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Страшная авария, случившаяся на остановке общественного транспорта в Орле 9 октября, не оставила равнодушными жителей региона. Орловцы соболезнуют родственникам погибших и, пока идет следствие, пытаются понять, кто же виноват в гибели троих людей? Как вообще могло произойти такое нелепое и трагическое ДТП и был ли шанс его избежать? «Комсомолка» пообщалась с очевидцами происшествия и выяснила, что происходило в троллейбусе и на дороге за секунды до аварии, а также выяснила, что думают на данный счет в трамвайно-троллейбусном предприятии.

Многие из очевидцев оставались на месте ДТП, чтобы оказать посильную помощьФото: Ольга СУПОНЕВА

Житель областного центра Игорь В. ехал по роковому маршруту в троллейбусе №4 с супругой и ребенком. На остановке «Дворец спорта» в машину загрузились люди, оплатили проезд, расселись по местам. Водитель закрыла двери. Троллейбус не тронулся.

- Водитель давила на педаль газа, однако ничего не происходило, транспорт не ехал, - рассказал свидетель происшествия Игорь В. – Затем она открыла крышку рядом с педалями газа и тормоза, попыталась что-то сделать, взяла табличку с указателем «до депо», стала стучать ей, что-то подправляла. После снова села за руль, несколько раз подряд выжимала педаль газа.

Фото с места происшествия: СУ СК РФ по Орловской области

В этот момент некоторые пассажиры заволновались, что транспорт может быть не исправен и попросили водителя открыть двери и вернуть деньги: сзади подошел еще один троллейбус.

- Водитель подошедшего сзади троллейбуса стал сигналить, сигналили и маршрутки. Один автобус стал слева, практические вплотную, решил высадить людей на проезжей части. Женщина, управлявшая троллейбусом №4, засуетилась и не переставая выжимала педаль газа, чтобы транспорт тронулся и не создавал затор, - поделился очевидец.

И он тронулся. По рассказам Игоря, а также других очевидцев, в какой-то момент троллейбус резко дернулся вперед и пролетел несколько метров, сбил дорожные ограждения, зацепив маршрутку, разбросав на своем пути людей, а некоторых волоча за собой. Остановило его дерево.

- Все кинулись к дверям, чтобы оказать помощь пострадавшим. Водитель пребывала в шоковом состоянии, она не смогла даже открыть дверь, а просто стонала. Мы все выходили через одну переднюю дверь, пассажиры сразу стали вместе пытаться поднять троллейбус, чтобы помочь выбраться из-под него людям. Вызвали МЧС, полицию, - рассказал мужчина.

Три человека погибли, еще двоих на скорой увезли в больницыФото: Ольга СУПОНЕВА

Многие из очевидцев остались на месте ДТП, чтобы оказать посильную помощь. Прибыли экстренные службы. Через какое-то время следователи регионального СК допросили женщину-водителя, находясь в состоянии аффекта она смогла сказать лишь «Педаль газа не нажималась, все произошло резко.

По мнению поделившегося видением события изнутри Игоря В., водитель не в первый раз столкнулась с подобной неисправностью – ведь она знала, какие нужно предпринять действия, грубо говоря «что нажать и по чему постучать». И не факт, что эти манипуляции ей не приходилось выполнять ранее, причем в другом троллейбусе.

Однако оставим догадки экспертам и следователям. Через короткий отрезок времени после ДТП в городской администрации состоялось оперативное совещание, на котором начальник троллейбусного депо Алексей Костенко предоставил информацию о транспорте, попавшем в ДТП. По официальным данным, троллейбусу почти 30 лет, капитально ремонтировался он в 2008 году. Также Костенко пояснил, что абсолютно все машины предприятия проходят утренний осмотр перед выходом на линию, а водители получают допуск врача к управлению транспортом.

Водитель троллейбуса пребывала в шоковом состоянии. Фото: скриншот видео

- При выпуске на линию, согласно действующего регламента, был проведен предрейсовый медицинский осмотр водителя, а также предрейсовый осмотр троллейбуса с отметкой в путевом листе и соответствующих журналах. Замечаний при прохождении предрейсовых осмотров выявлено не было. Техническое обслуживание данного троллейбуса проводится в соответствии с правилами технической эксплуатации троллейбуса, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации, - сообщил Алексей Костенко.

«Комсомолке» удалось дозвониться и до директора МУП «ТТП» Александра Коровина. По словам самого Александра Яковлевича, в настоящее время он в отпуске и находится на лечении. Хотя ситуацией владеет – ему обо всем докладывают - и поделился своим ее видением.

- Машина не могла быть неисправной. У нас под забором их много стоит, тех, в которых надо запчасти менять или проводить ремонт, а денег нет. Мы такие в город не выпускаем, - заверил Александр Коровин. – Каждое утро троллейбусы проходят осмотр и водители тоже. Конкретно водитель этого троллейбуса работает на нашем предприятии почти 13 лет, нареканий она не имела.

После вопроса о том, почему же очевидцы называют другие факты, собеседник отвечает:

- Вы же сами видели запись с камеры. Водитель отвернулась, смотрела, видимо в зеркало заднего вида, а тут эта маршрутка. Нельзя останавливаться на проезжей части. Она поехала, люди пошли, дальше крики, шок, паника.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Выходит, транспорт исправен, по крайней мере, на бумаге. Как рассказал «КП» осведомленный источник, некоторое время работавший в ТТП, реальные техосмотры троллейбусов проводились далеко не всегда.

Конечно, точку в этом вопросе поставит следствие. В этом частном вопросе. В целом же горожане регулярно жалуются и перевозчикам, и во все возможные департаменты, и в СМИ на культуру езды (точнее на ее отсутствие) водителей общественного транспорта, в особенности маршруток. Высадка пассажиров на проезжей части, перегруз, хамство, грязный салон, курение – для Орла это не новость.

Власть имущие регулярно поднимают вопрос, наказывают и перевозчиков и водителей-нарушителей. Сразу же после трагедии в кабинетах снова были даны поручения провести все возможные проверки. Семьям погибших глава региона обещал оказать помощь, психологи МЧС работали и продолжают работать с очевидцами ДТП и близкими людьми пострадавших.

В настоящее время расследуется уголовное дело, которое возбудил Следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В автотранспортном предприятии изымается необходимая техническая документация на попавший в ДТП троллейбус, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник СУ СК РФ по Орловской области.

«Комсомолка» следит за ходом расследования и дальнейшим развитием ситуации.