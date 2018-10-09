Появилось видео момента страшной аварии с троллейбусом в Орле

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-09T18:26:55+03:00

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Момент страшной аварии с участием троллейбуса на остановке общественного транспорта в Орле запечатлела камера видеонаблюдения. На официальном сайте регионального СК появилась запись, на которой отчетливо видно, как троллейбус врезается в толпу людей и буквально сносит их, как кегли.

Напомним, сегодня около трех часов дня в центре города на постоянно оживленной остановке «Дворец спорта» под колесами троллейбуса №4 погибли три человека, одна из которых - несовершеннолетняя, еще двое были госпитализированы.

На видеозаписи с камеры видно, как троллейбус врезается в людей, которые находятся в этот момент на проезжей части: вопреки правилам безопасности они садятся в остановившуюся на левой полосе дороги маршрутку. Троллейбус, мчащийся по правой полосе, врезается в толпу.

В причинах этой трагической аварии предстоит разобраться компетентным органам. СК уже возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП, произошедшим сегодня на улице Полесской в городе Орле с участием общественного транспорта, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

«КП» следит за ходом расследования.