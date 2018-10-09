Три человека погибли под колесами троллейбуса в Орле

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-09T17:28:01+03:00

Авария произошла на остановке общественного транспорта в самом центре города [информация обновляется]

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Страшное ДТП произошло сегодня днем, 9 октября, в центре Орла на остановке общественного транспорта «Дворец спорта». Около половины третьего дня троллейбус №4 въехал в пешеходов. Три человека погибли, еще двое покалечились и были госпитализированы.

- В настоящее время причины, по которым стало возможно ДТП, устанавливаются. Ведется административное расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила «КП» Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.

По словам очевидцев, подл колеса троллейбуса попали пассажиры маршрутки, которые покидали транспортФото: Ольга СУПОНЕВА

На месте происшествия стало ясно, что трагедия произошла на проезжей части. Как рассказал «Комсомолке» очевидец произошедшего, пожелавший чтобы его имя не было названо, погибшие и пострадавшие выходили из маршрутного автобуса.

- Водитель маршрутки решил остановить транспорт и выпустить из него людей в левом ряду. В этот момент троллейбус ехал в правом ряду. Его водитель не успела затормозить, - поделился очевидец.

Пассажиры, вместо того чтобы сделать водителю замечание за нарушение правил дорожного движения, вышли прямо под колеса электротранспорта. Очевидно, что женщина-водитель пыталась остановить троллейбус и уйти от столквновения: на остановке снесены дорожные ограждения.

Место происшествия - остановка "Дворец спорта". Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Известно, что два человека погибли на месте ДТП до приезда скорой, еще один скончался по пути в больницу. В медицинские учреждения госпитализированы 17-летний парень и 24-летняя девушка. С очевидцами кровавой аварии и родственниками погибших, личности которых устанавливаются, работают психологи.

«КП» следит за ситуацией.