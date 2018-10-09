СК возбудил уголовное дело после гибели людей в ДТП с троллейбусом в Орле
В Орле после гибели людей в ДТП с троллейбусом региональной СК возбудил уголовное дело. Изъята техническая документация на транспортное средство, сбившее пешеходов.
Авария, унесшая жизни троих людей, произошла сегодня днем, 9 октября, на остановке общественного транспорта «Дворец спорта». Кто виноват в этой страшной трагедии, как она могла произойти – на эти вопросы ответит расследование.
- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). в автотранспортном предприятии изымается необходимая техническая документация на попавший в ДТП троллейбус, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник СУ СК РФ по Орловской области.
"КП" следит за ходом расследования.
ДТП с троллейбусом в Орле.Видео: СУ СКР по Орловской области.