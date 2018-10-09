2018-10-09T20:48:24+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели людей в ДТП с троллейбусом в Орле

Следователи изъяли техническую документацию на транспортное средство, сбившее пешеходов [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: предоставлено СУ СК РФ по Орловской областиФото: предоставлено СУ СК РФ по Орловской области
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В Орле после гибели людей в ДТП с троллейбусом региональной СК возбудил уголовное дело. Изъята техническая документация на транспортное средство, сбившее пешеходов.

Авария, унесшая жизни троих людей, произошла сегодня днем, 9 октября, на остановке общественного транспорта «Дворец спорта». Кто виноват в этой страшной трагедии, как она могла произойти – на эти вопросы ответит расследование.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). в автотранспортном предприятии изымается необходимая техническая документация на попавший в ДТП троллейбус, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник СУ СК РФ по Орловской области.

"КП" следит за ходом расследования.

ДТП с троллейбусом в Орле.Видео: СУ СКР по Орловской области.

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