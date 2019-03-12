В Орле водителя троллейбуса, под колесами которого погибли трое, признали невменяемой

Женщину-водителя троллейбуса, под колесами которого в Орле трагически погибли трое человек осенью минувшего года, признали невменяемой. Предварительные итоги расследования этого резонансного дела озвучил замруководителя регионального управления СК Дмитрий Зинин на координационном совещании в областной администрации.

Координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе состоялось накануне, 11 марта. Одной из тем стало дорожно-транспортное происшествие, которое потрясло общественность в октябре 2018-го года.

Тогда, 9 числа, на остановке «Дворец Спорта» по улице Полесской, троллейбус под номером 4 протаранил толпу пассажиров общественного транспорта, которые находились на проезжей части. Трое человек - девушки 17 и 24 лет и женщина 49 лет погибли. Еще двое покалечились. СК возбудил уголовное дело, следствие идет по сей день

Как отметил представитель управления на вчерашнем совещании, судебно-психиатрическая экспертиза сделала заключение о невменяемости женщины-водителя. Правда пока не известно, были ли нелады со здоровьем у водителя до аварии, или психика не выдержала уже после страшного ДТП.

Зашла речь и о водителе маршрутки, который высадил пассажиров на проезжей части, проигнорировав специальный карман на остановке. Следствием установлено, что у мужчины еще до аварии имелись штрафы за нарушение правил безопасности при перевозке пассажиров.

Действиям всех участников ДТП дадут оценку.

«КП» следит за ходом следствия.

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