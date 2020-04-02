2020-04-02T19:50:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактические меры в Орле от коронавируса: что будет сделано и в какие сроки

Губернатор Андрей Клычков рассказал о профилактике в условиях продления выходных до 30 апреля
Ольга СУПОНЕВА
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Как будет вестись профилактика коронавируса в Орловской области дальше?Как будет вестись профилактика коронавируса в Орловской области дальше?Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области продолжает реализовываться ряд мер, направленных на профилактику коронавируса и борьбы с ним. 2 апреля 2020 года Владимир Путин сообщил о продлении вынужденных выходных в стране, глава Орловщины Андрей Клычков рассказал, как продолжится борьба с инфекцией в регионе.

Губернатор, по традиции, вышел в вечерний эфир в социальных сетях. По его сообщению, на 2 апреля в области все также остается трое зараженных (официально подтвержденные случаи). 711 человек находятся в самоизолированных условиях дома, 16 в инфекционном отделении больницы им. Боткина, двое в Кромской ЦРБ, один ребенок в НКМЦ им. Круглой. За неделю в Орловской области никто не заразился. Андрей Клычков поблагодарил жителей за сознательность и отметил, что принятые меры работают. Что же будет сделано далее?

Во-первых, продолжится работа по дезинфекции улиц. Сегодня обрабатывался Орел, Ливны, Мценск. Коммунальщики продолжат мыть со специальным средством не только дороги и тротуары, но и остановки, общественные территории. Дезинфекция доберется до районных центров, сельских поселений. Проходит ее, кстати, в ежедневном режиме и транспорт.

Во-вторых, с сегодняшнего дня запущены и продолжат работать посты санитарного контроля на въездах в регион. По словам главы региона установлено пять таких круглосуточных постов, где дежурят медики. Цель их работы - не допустить завоза коронавируса в Орловскую область.

Продолжатся в Орловской области и вынужденные каникулы. Образовательные учреждения, сфера услуг, развлекательные заведения пока что работать не будут. Однако правительство области прорабатывает варианты, сегодня прошла встреча с представителями бизнеса в ходе которой шла речь о поддержке пострадавшим отраслям.

А вот продуктовые магазины и торговые точки, реализующие товары первой необходимости продолжают свою работу: открыты 432 магазина непродовольственных товаров, продовольственные почти все работают. Власти вместе с правоохранительными продолжают деятельность по приостановке работы тех объектов торговли, которые не входят перечень товаров первой необходимости. Работает и 52 объекта общепита, правда навынос. Все ярмарки остаются закрытыми. ЕГЭ и поступление в вузы переносится.

Готовятся власти и к возможному худшему сценарию развития событий: оборудуют больницы. Сейчас идет строительство дополнительного инфекционного корпуса больницы им. Семашко, где будет 140 изолированных мест. Еще одним местом обсервации на 170 мест станет лагерь "Ветерок". Кроме того, в области будет создано и уже в ближайшее время запущено собственное производство защитных масок.

- Мы переходим в другой порядок жизни, это уже реальность. Нам нужно внимательно и спокойно отнестись ко всем планируемым шагам. Президент поставил задачи, любые меры, которые вводит регион должны быть адекватны, - отметил Андрей Клычков.

Глава региона говорит, что на данный момент нет необходимости вводить строгий режим самоизоляции. Однако завтра будут озвучены решения, принятые местными властями в этой связи.

- Уважаемые жители Орловской области! От нас всех сейчас требуется еще большая мобилизация. Прошу всех граждан, находящихся дома на режиме самоизоляции, сохранять спокойствие, выполнять рекомендации специалистов, не рисковать, беречь своё здоровье и здоровье своих близких, - обратился губернатор к орловцам.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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