Андрей Клычков: в Орловской области откроется собственное производство медицинских масок
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что в регионе будет открыто собственное производство медицинских масок. Запустить его должны уже в ближайшие дни.
Сейчас на Орловщине, на волне распространения коронавирусной инфекции в мире, наблюдается дефицит этих средств защиты. Ранее губернатор уже сообщил о том, что большая партия в сотни тысяч будет доставлена в область, но на этом власти решили не останавливаться.
- Понимая, что этого недостаточно и ждать помощи федерального центра нет времени, мы провели оргработу по налаживанию производства средств индивидуальной защиты предприятиями области. Тем более, что мощности и материалы у нас есть. Мы вполне можем обеспечить себя всем необходимым. И вот, наконец, при поддержке Кластера легкой промышленности в ближайшие несколько дней запустим собственное производство масок, - рассказал Андрей Клычков на своей официальной странице.
При этом задача поставлена выйти на объемы в 100-200 тысяч масок ежедневно.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»