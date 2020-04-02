2020-04-02T17:27:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Клычков: в Орловской области откроется собственное производство медицинских масок

Запустить его должны уже в ближайшие дни
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области наладят собственное производство медицинских масокВ Орловской области наладят собственное производство медицинских масокФото: Ольга СУПОНЕВА
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что в регионе будет открыто собственное производство медицинских масок. Запустить его должны уже в ближайшие дни.

Сейчас на Орловщине, на волне распространения коронавирусной инфекции в мире, наблюдается дефицит этих средств защиты. Ранее губернатор уже сообщил о том, что большая партия в сотни тысяч будет доставлена в область, но на этом власти решили не останавливаться.

- Понимая, что этого недостаточно и ждать помощи федерального центра нет времени, мы провели оргработу по налаживанию производства средств индивидуальной защиты предприятиями области. Тем более, что мощности и материалы у нас есть. Мы вполне можем обеспечить себя всем необходимым. И вот, наконец, при поддержке Кластера легкой промышленности в ближайшие несколько дней запустим собственное производство масок, - рассказал Андрей Клычков на своей официальной странице.

При этом задача поставлена выйти на объемы в 100-200 тысяч масок ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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