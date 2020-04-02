Андрей Клычков: в Орловской области откроется собственное производство медицинских масок

2 Апр 2020 2020-04-02T17:27:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что в регионе будет открыто собственное производство медицинских масок. Запустить его должны уже в ближайшие дни.

Сейчас на Орловщине, на волне распространения коронавирусной инфекции в мире, наблюдается дефицит этих средств защиты. Ранее губернатор уже сообщил о том, что большая партия в сотни тысяч будет доставлена в область, но на этом власти решили не останавливаться.

- Понимая, что этого недостаточно и ждать помощи федерального центра нет времени, мы провели оргработу по налаживанию производства средств индивидуальной защиты предприятиями области. Тем более, что мощности и материалы у нас есть. Мы вполне можем обеспечить себя всем необходимым. И вот, наконец, при поддержке Кластера легкой промышленности в ближайшие несколько дней запустим собственное производство масок, - рассказал Андрей Клычков на своей официальной странице.

При этом задача поставлена выйти на объемы в 100-200 тысяч масок ежедневно.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU