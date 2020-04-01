2020-04-01T19:54:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Клычков о коронавирусе в Орле: со 2 апреля на въездах в область начнут работу посты контроля

Губернатор рассказал о мерах, которые приняты в регионе на 1 апреля чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков, по традиции, вышел в вечерний эфир, чтобы рассказать жителям региона о ситуации с коронавирусной инфекцией. Глава области сообщил, что уже с завтрашнего дня, 2 апреля, при въездах на Орловщину начнут работу посты контроля.

- Посты будут действовать на следующих магистралях, ведущих из Моксвы, Калуги, Брянска, Курска, Липецка. Сегодня даны соответствующие поручения сотрудникам УМВД и Департаменту здравоохранения, - рассказал Андрей Евгеньевич.

Для парковки отведут место, где будет вестись проверка, на постах предстоит дежурить врачам. Приезжающим измеряют температуру и проверят, нет ли симптоматики заболевания. Мера нужна для того, чтобы никто не "привез" в область коронавирусную инфекцию.

По данным на вечер 1 апреля в Орловской области под наблюдением остается 818 человек. 15 из них в медучреждениях: 11 в больнице им. Боткина, двое в Кромской ЦРБ и один ребенок в НКМЦ им. Круглой. За сутки из Кромской ЦРБ двое человек выписаны, в больницу им. Боткина один поступил. С наблюдения снято 32 человека.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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