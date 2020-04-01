2020-04-01T15:42:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Директор ТТП в Орле: "Трамваи и троллейбусы проходят дезинфекцию"

Весь подвижной состав обрабатывают специальным средством
Ольга СУПОНЕВА
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Трамваи и троллейбусы проходят санитарную обработкуТрамваи и троллейбусы проходят санитарную обработкуФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле трамваи и троллейбусы проходят санитарную обработку наряду с автобусами. Об этом сообщил директор МУП "ТТП" Андрей Митин.

Вагоны трамваем, а также троллейбусы два раза в день проходят полную дезинфекци.

- Все поверхности салонов транспортных средств обрабатываются после каждого круга движения, примерно, один раз в час. Для обработки используется обеззараживающее средство «Клорсепт 25», - сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на директора трамвайно-троллейбусного предприятия.

Как уже рассказывала "КП", в Орле начали проводить рейды и проверять чистоту в общественном транспорте. Водителей обязали проводить полную дезинфекцию салона. Пока нарушений не выявили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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