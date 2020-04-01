Директор ТТП в Орле: "Трамваи и троллейбусы проходят дезинфекцию"
В Орле трамваи и троллейбусы проходят санитарную обработку наряду с автобусами. Об этом сообщил директор МУП "ТТП" Андрей Митин.
Вагоны трамваем, а также троллейбусы два раза в день проходят полную дезинфекци.
- Все поверхности салонов транспортных средств обрабатываются после каждого круга движения, примерно, один раз в час. Для обработки используется обеззараживающее средство «Клорсепт 25», - сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на директора трамвайно-троллейбусного предприятия.
Как уже рассказывала "КП", в Орле начали проводить рейды и проверять чистоту в общественном транспорте. Водителей обязали проводить полную дезинфекцию салона. Пока нарушений не выявили.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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