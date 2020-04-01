2020-04-01T15:29:53+03:00
Общество

В Орловской области из-за коронавируса переносят ЕГЭ

Основная часть выпускных экзаменов пройдет в июне
Наталья Меркулова
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В Орловской области из-за коронавируса переносят ЕГЭВ Орловской области из-за коронавируса переносят ЕГЭФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области из-за коронавируса переносят сдачу выпускных экзаменов в 9 и 11 классов. Они в этом году пройдут в июне. Такое распоряжение дала Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

ЕГЭ школьники начнут сдавать с 8 июня, а ГИА – с 9 июня. Перенесут сроки и для тех, кто планировал сдавать экзамены досрочно. В основном это выпускники предыдущих лет. Теперь им придется перерегистрироваться с 1 апреля до 8 апреля.

- Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Уточнить информацию и проконсультироваться по вопросам проведения экзаменов можно на «горячей линии» регионального Департамента образования 8 (4862) 73-17-79.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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