Коронавирус в Орле: в регионе продолжается дезинфекция улиц
В Орловской области продолжается дезинфекция улиц. Это одна из мер, направленных в регионе на профилактику коронавирусной инфекции.
Остановки общественного транспорта тоже моют
Сегодня коммунальщики дезинфицировали сразу несколько улиц областной столицы. 12 поливомоечных машин и 9 тракторов вышли на Карачевское шоссе, улицы микрорайона Зареченский, Автовокзальную, улицы 909 квартала, 5 Августа, Гагарина, Черкасскую, Александровский мост, улицы Революции, Михалицына, Металлургов, Картукова и многие другие.
Коммунальщики работают во всех районах города. Фото: пресс-служба администрации Орла
- Санитарной обработке подвергается проезжая часть, тротуары, городские парковки, остановочные павильоны и некоторые общественные территории. Эти меры будут проводиться регулярно до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Дезинфекция продолжится, пока не наладится санитарно-эпидемиологическая обстановка. Фото: пресс-служба администрации Орла
Кроме того проводилась дезинфекция и в городе Ливны.
В Ливнах тоже началась дезинфекция. Фото: instagram.com/denisblokhine
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Дезинфекция улиц в Ливнах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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