Коронавирус в Орле: в регионе продолжается дезинфекция улиц

2 Апр 2020 2020-04-02T18:01:25+03:00

Направленная на профилактику коронавируса уборка 2 апреля ведется не только в областном центре, но и городе Ливны[фото, видео]

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В Орловской области продолжается дезинфекция улиц. Это одна из мер, направленных в регионе на профилактику коронавирусной инфекции.

Остановки общественного транспорта тоже моют

Сегодня коммунальщики дезинфицировали сразу несколько улиц областной столицы. 12 поливомоечных машин и 9 тракторов вышли на Карачевское шоссе, улицы микрорайона Зареченский, Автовокзальную, улицы 909 квартала, 5 Августа, Гагарина, Черкасскую, Александровский мост, улицы Революции, Михалицына, Металлургов, Картукова и многие другие.

Коммунальщики работают во всех районах города. Фото: пресс-служба администрации Орла

- Санитарной обработке подвергается проезжая часть, тротуары, городские парковки, остановочные павильоны и некоторые общественные территории. Эти меры будут проводиться регулярно до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Дезинфекция продолжится, пока не наладится санитарно-эпидемиологическая обстановка. Фото: пресс-служба администрации Орла

Кроме того проводилась дезинфекция и в городе Ливны.

В Ливнах тоже началась дезинфекция. Фото: instagram.com/denisblokhine

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Дезинфекция улиц в Ливнах.

ИСТОЧНИК KP.RU