Продолжается расследование дела о взрыве на заводе под Орлом

В Орловской области продолжается расследование уголовного дела о взрыве на строящемся заводе в городе Мценске. В ЧП, случившемся в последний день января, погибли пять человек и трое получили травмы разной степени тяжести.

Взрыв прогремел около десяти утра в строящемся цеху предприятия ООО «Завод профессионального оборудования». Версия следствия: "хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов". Возгорания не последовало, однако от этого "хлопка" частично рухнули стены конструкции, оказалась пробита крыша.

Фото с места происшествия: СУ СК РФ по Орловской области

Вчера на месте ЧП весь день работали спасатели, следователи, губернатор обещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. СК возбудил уголовное дело, расследование которого набирает обороты. Под контроль его взял глава орловского следкома Анатолий Щуров.

Анатолий Щуров взял дело под личный контроль. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

- На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Следователями на заводе изъята необходимая документация, производятся допросы руководства и сотрудников предприятия, устанавливаются личности всех погибших и пострадавших, принимаются меры для оказания психологической и иной помощи родственникам погибших, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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