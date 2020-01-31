2020-01-31T16:00:19+03:00
Происшествия

На месте взрыва под Орлом завершены аварийно-спасательные работы

Теперь все детали трагического ЧП предстоит установить следователям
Ольга СУПОНЕВА
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По версии следствия, взорвались скопившиеся пары лакокрасочного покрытияПо версии следствия, взорвались скопившиеся пары лакокрасочного покрытияФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва. Сегодня утром, 31 января, около десяти утра он прогремел в строящемся цеху предприятия в городе Мценске.

- Силами мценских пожарных и орловских спасателей проведена работа по разбору завалов, для уборки нависших частей конструкций использовалась спецтехника. В 13.10 аварийно-спасательные работы были завершены. Разбор конструкций продолжается, - сообщила "КП" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по 163 статье уголовного кодекса "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Версия следствия - взрыв накопившихся паров лакокрасочного покрытия.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заверил, что семьям погибших и травмировавшихся окажут всю возможную помощь. Также он отметил, что в ближайшее время на предприятиях региона пройдут проверки за соблюдением техники безопасности

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Результат взрыва газовоздушной смеси на заводе в Орловской области.По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газовоздушной смеси на заводе по изготовлению резиновых изделий в Мценске Орловской области. Еще семь человек получили травмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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