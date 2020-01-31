Следствие назвало новую причину взрыва на предприятии под Орлом

Сегодня утром в строящемся цеху предприятия под Орлом прогремел взрыв. Погибли люди. К этому часу известно о пятерых скончавшихся, еще трое покалечились и госпитализированы в медицинское учреждение.

Как уже сообщала "Комсомолка" читателям, все случилось около десяти часов в районном центре Мценск. На улице Автомагистраль раздался взрыв или "хлопок газовоздушной смеси", согласно ведомственной терминологии МЧС. Впрочем, позже появилась версия о том, что взорвался вовсе не газ, а скопившиеся пары лакокрасочных материалов - об этом заявляет следствие.

Губернатор заявил, что будет создана комиссия, которая определит: какую реальную помощь можно оказать семьям пострадавшихФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- По прибытию на место происшествия было установлено, что при проведении работ произошел хлопок без последующего горения. Произошло частичное обрушение кровли. По предварительной информации, пострадало 3 человека, погибли 5 человек. Имеются разрушения конструкций, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

На данный момент работа в полуразрушенном цеху продолжается. Полицейские выставили оцепление, внутрь никого не пускают. Работает и следственно-оперативная группа: после разбора завалов предстоит установить, что же послужило причиной взрыва.

Прибыл на место ЧП и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Я принял решение по созданию комиссии, которая определит, какая социальная и материальная помощь может быть оказана семьям пострадавших и погибших, - заявил глава региона.

Отметим, что строящееся предприятие "Завод профессионального оборудования" находится в зоне ТОСЭР "Мценск" - территории опережающего-социально экономического развития, куда руководители региона активно привлекают инвесторов. По предварительной информации, среди пострадавших и погибших - граждане Турции. В настоящее время личности устанавливаются.

Между тем, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Возглавил следственно-оперативную группу начальник регионального СК Анатолий Щуров.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК Рф ( нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас в полуразрушенный цех никого не пускают, полиция выставила оцеплениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По словам губернатора, в ближайшее время в регионе начнется проверка соблюдения техники безопасности и на других предприятиях и строительных объектах региона.

Мы следим за ситуацией.