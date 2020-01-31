Несколько человек погибло при взрыве газа в Орловской области

Несколько человек погибло сегодня утром при взрыве газа в Орловской области. ЧП произошло в районном центре Мценск, в 50 километрах от Орла.

- Около десяти утра произошел хлопок газовоздушной смеси в строящемся промышленном здании на улице Автомагистральной. По предварительной информации, конструкция обрушилась на площади в 200 квадратных метров. Три человека погибли, еще четверо получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. Возгорания не последовало, - сообщила корреспонденту "Комсомолки" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

ЧП случилось в строящемся промышленном зданииФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Примерно в 11.45 появилась информация, что количество пострадавших увеличилось до восьми: по подтвержденным сведениям, погибших четверо и раненых четверо.

Полицейские оцепили место происшествия.

Так изнутри сейчас выглядит место проишествияФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Мценский». Устанавливаются причины произошедшего, - сообщила "КП" Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Сейчас на месте работают спасатели, медики, представители районной администрации, с помощью техники разбираются завалы. Прибыл на место трагедии и губернатор Андрей Клычков.

Корреспонденты "КП" работают на месте происшествия.

Информация обновляется.